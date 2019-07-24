الميموني يتفقد استعدادات الحج بمركز البهيتة

قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بجولة ميدانية للوقوف على استعدادات موسم الحج في مركز البهيتة الأمني، ووقف خلال جولته على جاهزية الخدمات المقدمة، والتأكد من عملها بكفاءة، في المنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية أثناء مرور الحجاج عَبرها في طريقهم إلى بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم. وشملت الزيارة التفقدية نقطة صالة الحجاج ومسجد الميقات ونقطة فرز «البهيتة» المركزية و«طريق الشامية»، ورافقه عدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية. كما التقى الميموني محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وذلك لتفقد مشروع الاتصالات المتنقلة بنقطة الشامية، والتي تعتبر ركيزة مهمة لدعم القطاعات الأمنية وزوار بيت الله الحرام.



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