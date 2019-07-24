أمانة الطائف تدعم أعمال الإنارة التجميلية

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة) أعمال إنارة تجميلية بمواقع متعددة بمداخل ومخارج المحافظة، كما شملت أعمال الإضاءة كبري الحلقة وكبري فندق الإنتركونتيننتال وكبري الأمير محمد، وذلك ضمن برنامجها لتحسين المظهر للشوارع والطرق. وأوضحت الأمانة أنها تعمل حالياً في عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية، والتي شملت أعمال إعادة الطلاء والرسم الجرافيتي والإضاءات التجميلية للكباري والشوارع، وزراعة شتلات الورود والأزهار بالجزر الوسطية للشوارع، وتكثيف أعمال رفع المخلفات والمتروكات، وتحسين واجهات المحلات التجارية بالتعاون مع الملاك.



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