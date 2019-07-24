أمير تبوك: خدمات المياه تعزز الواقع التنموي

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة توقيع عقد مشروع استكمال إنشاء شبكات صرف صحي لأحياء المروج والضاحية بمحافظة ضباء، بتكلفة تجاوزت 43 مليون ريال. وأكد أن هذه المشروعات ستعزز الواقع التنموي الذي تعيشه المنطقة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، وتأتي في سياق الحرص الدائم والرعاية الكريمة من ولاة الأمر لتوفير الخدمات للمواطنين، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.



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