الفيصل يطلق جائزة الإعلام الجديد بقيمة نصف مليون

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت شعار (الحج رسالة سلام) في نسختها الثانية عشرة، عن إطلاق جائزة للإعلام الجديد تحت مسمى (جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد) في أربعة أفرع هي: الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، والسناب شات، بقيمة نصف مليون ريال.

أنظمة جديدة

قال الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره نائبه الأمير بدر بن سلطان، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: يسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه بالمنطقة، راجياً من الله أن نكون عند مستوى طموحاته يحفظه الله وطموحات ولي عهده الأمين.

كما قدم الشكر لكافة القطاعات المسؤولة عن خدمة ضيوف الرحمن، خاصاً بالشكر نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ورجال الأمن على ما يقومون به من جهود.

وأضاف الأمير خالد الفيصل أن وزارة الحج هذا العام هيأت أنظمة جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البلاد دون عناء، متمنياً نجاحها وأن تكون هذه الرحلة الإيمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج بيت الله الحرام، وزاد «في كل عام هناك دراسات وأبحاث عما تم في الحج الماضي، حيث نحرص على الاستفادة منها، حيث تقوم لجنة الحج المركزية بدراسة الملاحظات وتلافيها والإيجابيات وتطويرها». ودعا أمير منطقة مكة المكرمة من سبق لهم الحج «بفتح المجال لمن لم يؤدوا الفريضة من قبل».

عمل تراكمي

قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية الإعلامية «الحج عبادة وسلوك حضاري» الدكتور هشام الفالح إن الحملة حققت نجاحات على مدى الـ11 عاماً الماضية وهذا النجاح الملموس يأتي نتيجة عمل تراكمي، وأثمر عنه ارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التقيد بالأنظمة في الحج والبعد عن المخالفات، مضيفاً أن الحملة تحولت الآن للتركيز على الإيجابيات وتطويرها في وقت أصبحت فيه المخالفات حالات نادرة.

وتهدف الحملة التي تنطلق بتضافر وتعاون الجهات ذات العلاقة إلى التوعية بالالتزام بالتعليمات وعدم الحج إلا بتصريح، وتكثيف الحملات على المتخلفين والمراقبة والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية التي تعمد إلى تنظيم خدمات الحج والعمرة دون أن يكون لها تصريح لمزاولة النشاط من قبل وزارة الحج.

حملة الحج عبادة وسلوك حضاري

- مشاركة 30 جھة حكومية وخاصة

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- تنفذ عبر 4 مراحل

- نجحت في تخفيض المخالفات والمخالفين

- عززت السلوكيات الإيجابية

4 أفرع لجائزة الإعلام الجديد

1 الفيلم القصير

2 الصورة

3 التغريدة

4 السناب شات