139 عيادة تخصصية وعامة وأسنان بالمراكز الدائمة والموسمية

صحة الحج
تعمل إدارة صحة الحج والعمرة برئاسة العقيد طبيب خالد الزهراني على تجهيز وتشغيل العيادات والمراكز الموسمية وتنسيق الأعمال مع برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ومقدمي الخدمة الصحية بالحج، حيث تم تشغيل 41 عيادة تخصصية لهذا العام و86 عيادة عامة، إضافة إلى 12 عيادة أسنان بجميع المراكز الدائمة والموسمية.
وتنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بندوة خلال فترة الحج لهذا العام بعنوان «استخدام التقنيات الحديثة في الحج - الحج الذكي».
تبرع بالدم
تم تفعيل حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي لتوفير ما يحتاجه الجنود البواسل بالحد الجنوبي ورجال الأمن وضيوف الرحمن.
كما أطلقت الخدمات الطبية حملتها الوقائية للمشاركين التي تشمل التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية.
تعزيز الأداء
أوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي أن خطة حج هذا العام تهدف إلى تعزيز أداء المشاركين في المهمة لتوفير رعاية صحية شاملة ترتكز على تحسين سبل الوقاية مع الحرص على الاستفادة المثلى من الموارد وكفاءة الإنفاق.
كفاءة وفعالية
أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج العقيد طبيب محمد الشريف أن من أهم أهداف الخطة لهذا العام تعزيز مستوى الحالة الصحية لرجال الأمن ليؤدوا مهامهم بكفاءة وفعالية، ويدعم هذا الهدف وجود مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بكامل طواقمه وتجهيزاته و10 مراكز موسمية مجهزة بالكامل، إضافة إلى العيادات بالمقرات الأمنية والفرق الميدانية المتنقلة، فضلاً عن المراكز والعيادات الطبية العاملة بالمدينة المنورة.
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