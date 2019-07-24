764 لوحة ومجسما بمركزية المدينة المنورة

تعتزم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروع «التسمية والترقيم بالمنطقة المركزية»، والذي يهدف إلى معالجة عدد من المشكلات المعقدّة الخاصة بتحديد مسارات المشاة والمركبات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، عبر تصميم نظام إرشادي للطرق ومسارات المشاة، يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وحسب معلومات «دوت الخليج»، يهدف المشروع الذي تعتزم هيئة تطوير المدينة المنورة تنفيذه نهاية منتصف ديسمبر 2019، إلى إضافة طابع فريد مقتبس من معالم المدينة يترسخ في ذاكرة زوار المنطقة، عبر تركيب 764 لوحة ومجسما إرشاديا، ومعلما، وعمود إضاءة، وفق 11 تصميما والتصميمات المعتمدة لمشروع التسمية والترقيم للشوارع والمباني بالمنطقة المركزية.

يأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ولتعزيز دورها في خدمتهم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر وطمأنينة، فقد تم إطلاق برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج «رؤية المملكة 2030»، إذ أُسندت 3 أهداف إستراتيجية من «رؤية المملكة 2030» إلى برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتتمثل في:

1- تيسير استضافة مزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين

2- تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين

3- إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين