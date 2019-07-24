شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يزيح الستار عن حكام أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان في العالم والان مع التفاصيل

أزاح منذ قليل رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الستار عن أسماء وصور الحكام اللذين سيحكمون فى أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، والتي تُقدر جوائزها بـ12 مليون ريال.

وهم الشيخ مشاري بن راشد العفاسي،إبراهيم صابروف،محمد الهادي توري،مفتاح العارفين مطرعي، أحمد ميان تهانوي،البهلول سعيد أبو عرقوب،عبدالرحيم النبولسي ،عبد الرافع رضوان الشرقاوي، محمود أحمد العكاوي،فهد بن علي العندس.

وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن فى مايو الماضي، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك الأذان.

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وكتب حينها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فى وقت لاحق».

وأشار رئيس الهيئة العامّة للترفيه، إلى أن الفرصة ستكون متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، مُتمنيًا التوفيق للجميع.