الان تتابع 911: إصابات في حادث مروري على طريق جدة – المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 أصيب عدة أشخاص إثر حادث مروري على طريق جدة – المدينة المنورة، بعد جامعة خليص باتجاه المدينة. وأعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية “911”، عن وقوع حادث مروري أدى إلى إغلاق مؤقت لطريق جدة المدينة المنورة بعد جامعة خليص باتجاه المدينة، نتج عنه عدة إصابات. وأضاف في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الجهات المختصة باشرت الحادث.

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