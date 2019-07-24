شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين»: فتح باب الملك عبدالعزيز للتسهيل على الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب الملك عبدالعزيز تسهيلا على ضيوف الرحمن. وأوضحت الرئاسة أنه سيتم استكمال أعمال المشروع عقب موسم حج العام الحالي.



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