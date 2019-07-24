شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: ضبط 1921 حبة مخدرة و6 رشاشات و26 ألف طلقة خلال أسبوع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)كشفت مديرية الأمن العام أمس (الثلاثاء)، عن إحصائية للقضايا والحوادث والمخالفات التي باشرتها القوات الخاصة لأمن الطرق بمختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من ١١ ذي القعدة الجاري وحتى ١٧ من الشهر نفسه.
وبلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها 4511 حالة، منها 1206 قضايا مختلفة، و3305 مخالفات للأنظمة.
كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المخدرات والمسكرات 61 قارورة مسكر، و50 ألف قطعة حشيش، و1921 حبة مخدرة.
وفيما يتعلق بضبطيات الأسلحة، فقد تم ضبط 11 مسدساً، و6 رشاشات، و8 بنادق نارية، و7 هوائية، و26 ألف طلقة ذخيرة حية.
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