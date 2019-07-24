“نتابع” طريقة التقديم على قرض الزواج وشروط الحصول على قرض الزواج

في عام 1391 تم تأسيس البنك السعودي وكان يعتبر بداية لنشاط البنك في التسليف والادخار في التقديم للقروض الاجتماعية وقاموا بتطوير العديد من الانشطة والخدمات الموجودة بالبنك لكي تشمل العديد من القروض مثل “القروض المهنية وغيرها من النقوض التنموية التي تقدم للمواطنين السعوديين” مثل (الزواج والاسرة والترميم) وتم تأسيس هذا البنك السعودي لمساهمة المواطن السعودي في الحصول علي حياة كريمة وميسرة، فيما يلي نتعرف على طريقة التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي وشروط الحصول على القرض.

طريقة التقديم على قرض الزواج

قام مؤخرا بنك التسليف والادخار السعودي بتغيير بعض الشروط والأنظمة الخاصة بالتقديم على قرض الزواج وكان طريقه التقديم علي قرض الزواج عن طريق النت فقاموا بتغيير هذه الطريقة وأصبحت عن طريق بنك التنمية الاجتماعية وأصبحت هذه الطريقة اسهل علي المواطنين وخطواتها بسيطة وقاموا بإنشاء البريد السعودي لانة خطوة مهمة وصحيحة في تسليم قرض الزواج.

شروط الحصول علي قرض الزواج

أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى ولا يمكن لشخص الحصول على قرض اذا توفيت زوجته أو إذا قام بتطليقها قبل الدخول بها.

إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى غير الجنسية السعودية فيشترط عليها الحصول على موافقة هذا الزواج من الجهات المختصة, ويجب في الأصل أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل الجنسية من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

تقديم عقد نكاح رسمي ومصدق من المحكمة المختصة ولا يجب أن يكون مضى على تاريخه أكثر من سنة.