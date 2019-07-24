، السبت .. قرعة دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة الاتحاد والشباب

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن سحب قرعة دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال سيُقام يوم السبت القادم.



ويمثل فريقا الشباب والاتحاد الأندية السعودية بعد أن تقلصت مشاركتها في النسخة الجديدة من البطولة العربية إلى فريقين بعد أن كانت في النسخة الماضية 4 فرق هي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

وتأكدت مشاركة ثلاثة أندية من الكويت هي الكويت والسالمية والعربي، والوصل والجزيرة من الإمارات، وظفار والنصر من عمان والاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر والمحرق البحريني، والعهد والنجمة من لبنان والهلال والمريخ من السودان بالإضافة إلى الجيش السوري وشباب الأردن.

وتوج النجم الساحلي بالنسخة الماضية تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال 2-1 في المباراة التي أقيمت بالعين الإماراتية.

ولم يتحدد بعد ممثلو دول المغرب والجزائر وتونس حتى اللحظة بانتظار ترشيح اتحاداتها المحلية للأندية التي ستكمل عقد المشاركين في النسخة الثانية من البطولة.