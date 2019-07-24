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استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، الذي يزور المنطقة.
وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالدكتور الشهراني وناقش آليات تطوير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة وتجهيز المقر وفتح مسارات تعليم لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيداً بجهود القائمين على الجامعة وجهود القائمين على فرع الجامعة في المنطقة.
من جهته تحدث مدير الجامعة العربية المفتوحة عن عدد من المقترحات والبرامج الهادفة لتحقيق توجيهات أمير المنطقة، معرباً عن شكره لأمير المنطقة ولنائبه على ما تجده الجامعة والقائمون عليها من رعاية ومساندة من قبل سموه, مشيراً إلى اهتمام الجامعة بتعليم اللغة الصينية وإلحاق الصم في الدراسة بالجامعة.
حضر اللقاء مديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل الدكتورة غريبة الطويهر وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالجامعة.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 12:15 AM
ناقش آليات تطويرها وفتح مسارات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصةأمير حائل يستقبل مدير الجامعة العربية المفتوحة
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، الذي يزور المنطقة.
وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالدكتور الشهراني وناقش آليات تطوير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة وتجهيز المقر وفتح مسارات تعليم لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيداً بجهود القائمين على الجامعة وجهود القائمين على فرع الجامعة في المنطقة.
من جهته تحدث مدير الجامعة العربية المفتوحة عن عدد من المقترحات والبرامج الهادفة لتحقيق توجيهات أمير المنطقة، معرباً عن شكره لأمير المنطقة ولنائبه على ما تجده الجامعة والقائمون عليها من رعاية ومساندة من قبل سموه, مشيراً إلى اهتمام الجامعة بتعليم اللغة الصينية وإلحاق الصم في الدراسة بالجامعة.
حضر اللقاء مديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل الدكتورة غريبة الطويهر وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالجامعة.
، أمير حائل يستقبل مدير الجامعة العربية المفتوحة ،
المصدر : الخليج 365
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