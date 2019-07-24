، أمير الجوف يتفقّد مدينة حجاج "أبو عجرم" ويؤكد: خدمة الحجاج شرف ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقف على جهود أمن الطرق والشرطة والدفاع المدني وصحة المنطقة

وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، على مدينة الحجاج بمركز "أبو عجرم" لمتابعة الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - لحجاج بيت الله الحرام.

وفور وصول الأمير فيصل بن نواف كان في استقباله محافظ دومة الجندل بالنيابة ناصر بن سعود السهلي، ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري ومدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، حيث بدأ الجولة بالوقوف على أقسام الجهات الحكومية والتطوعية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن في المدينة، ومنها ما يقدمه جناح فرع وزارة الحج والعمرة بالمنطقة المشرفة على المدينة ومنها تقديم خمسة عشر ألف وجبة طيلة أيام الاستقبال وكتيبات عن الحج والعمرة، فيما يوفر جناح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة المصحف الشريف والكتيبات التعليمية.

واطلع أمير منطقة الجوف على مشاركة الشؤون الصحية بالمنطقة، والتي تقدم خدمات فحص المرضى وصرف الأدوية, إضافة لقياس السكر والضغط وتوفر سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل في حال احتاج المرضى لها لا سمح الله، كما تشارك هيئة الهلال الأحمر بطواقم مجهزة بالكامل لخدمة الحجاج.

وتقدم الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بالمنطقة "سبتا" خدماتها للحجاج عبر عيادة متخصصة يعمل بها مجموعة من المتطوعين والمتطوعات مساندة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، حيث تستقبل وتعالج حالات متنوعة في العلاج الطبيعي، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات لتعزيز السلوكيات الصحية السليمة ورفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن خلال أداء فريضة الحج.

وتشارك جمعية الجوف للخدمات الصحية بمجموعة من المتطوعين والمتطوعات من الأطباء وجهاز التمريض يقدمون الخدمات العلاجية والاستشارية للحجاج، إضافة إلى فحص العلامات الحيوية وتضميد الجروح.

ويقوم على خدمة الحجاج ونقلهم عبر العربات اليدوية والكهربائية للاستفادة من منافع المدينة أكثر من (100) متطوع ما بين كشاف وقائد من كشافة إدارة تعليم الجوف وجوالة جامعة الجوف، يسهمون بالتنظيم, إلى جانب مساندة القطاعات الحكومية المشاركة.

كما شاهد مشاركة القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة والدفاع المدني والذين يقومون على سلامة الحجاج وأمنهم.

والتقى الأمير فيصل بن نواف عدداً من الحجاج الذين دعوا الله أن يجزي المملكة وحكومتها الرشيدة خير الجزاء على ما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، والتي تدل على حرص الحكومة على الحرمين الشريفين وزوارهما من كافة أقطار البلاد.

وفي ختام الجولة، أكد الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف في تصريح له أن خدمة الحجاج شرف لنا جميعاً ونحمد لله أن وفقنا لهذا الشرف العظيم.

وأضاف أن ما شاهدناه من الاستعدادات في مدينة الحجاج أمر مشرف ويسعد كل أبناء الوطن الذين تربوا على خدمة الحرمين الشريفين، ورفع أمير منطقة الجوف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على كل ما يوليانه من رعاية واهتمام وتوجيهات تؤكد بصفة مستمرة بإعطاء كل الخدمات والتسهيلات للحجاج ولكل من يأتي للمشاعر المقدسة وأداء المناسك بكل يسر وسهولة، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويكتب أجرهم وأن يمن عليهم بالقبول والغفران.

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