السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى الملتقى الثالث لمسائية الرؤية



عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الملتقى الثالث لمسائية الرؤية الذي تنظمه إمارة المنطقة بشكل ربع سنوي في إطار تنفيذ مبادرة مسائية الرؤية التي تهدف للتعريف بتوجهات والتزامات ومستهدفات وهياكل وبرامج رؤية 2030, إضافة للمبادرات التي أطلقتها الوزارات والهيئات الحكومية والبرامج التنفيذية، وحث المسؤولين بالمنطقة لتسريع عمليات التنمية بالمنطقة .

وفور وصول سموه لقاعة الأهالي عزف السلام الملكي السعودي, ثم آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك عرض مقطع مرئي لمقولات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله - المتعلقة بالتنمية في كافة مجالاتها وفق رؤية 2030.

ثم قدم المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بإمارة الحدود الشمالية الدكتور سعد العباد عرضاً لإستراتيجية الإمارة في تنمية المنطقة وفق رؤية 2030 بالتعاون والتكامل مع جامعة الحدود الشمالية والإدارات الحكومية كافة والمؤسسات غير الربحية بالمنطقة, إضافة للغرفة التجارية والصناعية كممثل للقطاع الخاص .

وأوضح العباد أن منطلقات الإستراتيجية والتحديات ومنهجية العمل في الحوكمة والتمكين والتحفيز وابتكار المبادرات التنسيقية والتكاملية للتصدي للقضايا ذات الأولية، إضافة لمتابعة الجميع للنهوض بمهامه على أكمل وجه لتحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية بالمنطقة .

بعدها قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي ، عرضاً للتعريف ببرنامج تنمية الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مبيناً أن البرنامج يعد من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي, ويمس القطاعات التعدينية والصناعية والخدمات اللوجستية والطاقة.

عقب ذلك قدم مجموعة من أطفال المنطقة فقرة إنشادية وطنية، تلاها عرض أمانة المنطقة لإنجازاتها وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنسنة المدن مجالات تطوير الطرق وزيادة نسبة شبكاتها الحضارية، وإزالة الأنشطة المزعجة لسكان المدينة، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وإعادة تأهيلها، وكذلك في تحسين المشهد الحضري لمعالجة التشوه البصري بكافة أنواعه، إضافة لتطوير آليات وسرعة التفاعل مع المواطنين من خلال تأسيس وحدة للبلاغات وأتمتة وتسهيل الإجراءات.

ثم عرضت إدارة التعليم بالمنطقة إنجازاتها وفق خطة وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 شملت جهودها ومبادراتها وما حققته، والفجوات في مجال ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للطلبة وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة، ومن ذلك نسب التحاق الأطفال بمرحلة الروضة، ونسب النجاح النوعي للطلاب، ونسب الطلاب المشاركين في الأنشطة اللاصفية، وتطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم.

كما شملت العروض جهود الإدارة في محور المعلم لجهة تحسين استقطاب المعلمين وتطويرهم، وكذلك محور تحسين البيئة التعليمية ومن ذلك نسبة المباني المستأجرة إلى المباني غير المستأجرة، واختتم بمحور الاستثمار بالتعليم لرفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم والتدريب، وزيادة نسبة المعلمين السعوديين في ذلك.

واختتم الحفل بمسرحية تعبيرية عن دور رؤية 2030 في التنمية ورفع مستويات العيش الكريم وسهولة الحياة نتيجة لتطبيق برامجها التنفيذية قدمتها إدارة النشاط المدرسي بتعليم الشمالية.

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