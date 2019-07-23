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غبار على الرياض والشرقية ونجران غدًا

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2019-07-23

غبار على الرياض والشرقية ونجران غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران.

كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، وجازان وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها.





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