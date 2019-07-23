2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار مميزات السجل الموحد للرهون التجارية.

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وقالت التجارة: إن السجل يوفر إمكانية إبقاء الراهن على ملكية المال المنقول والاستفادة منه خلال فترة الرهن، وأيضًا يُمكن من رهن المال لأكثر من مرتهن.

كما يتيح السجل تحديد أولوية المرتهنين في حال رهن المال المنقول لأكثر من مرتهن، والتنفيذ على المال المرهون في حال عدم السداد من خلال استخراج مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر.

ويتيح أيضًا إشعار الجهات المرتبطة بالنظام عن الأموال المرهونة، مع إمكانية الاطلاع على الرهون التجارية وسهولة تتبع حالة المال المنقول.