بطولة نيوم الشاطئية تنسف مخططات أعداء المملكة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج أن استضافة مدينة نيوم بطولة “نيوم بيتش” لكرة القدم الشاطئية، تعد بداية الفعاليات التي من المتوقع أن تستضيفها المدينة الساحرة في المستقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن البطولة لم تكن هي الشيء الرئيسي الجوهري في المنافسات، ولكن بالنسبة للعديد من المشاهدين، كانت استضافة نيوم لتلك البطولة، هو الأمر الأولى بالاهتمام.

رد يُفحم المشككين

نيوم التي تمتلك خططاً مستقبلية ضخمة في العديد من المجالات السياحية والاقتصادية على حد سواء، كانت إحدى الأمور التي شكك فيها البعض، خاصة وأن الرؤية الأساسية للمدينة التي سيكون عدد الروبوتات يفوق البشر، تؤسس لمدينة اقتصادية وسياحية كاملة في المملكة.

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وأشارت إلى أن نجاح البطولة أفقد المشككين الكارت الذي لطالما راهنوا عليه، وهو امتناع المستثمرين عن ضخ أموالهم في نيوم، وهو الأمر الذي نسفته البطولة الشاطئية، والتي قد تكون مجرد بداية لسلسلة من المحافل الرياضية.

عرض لرؤية وخطط المشروع

وقالت بلومبرج إن البطولة قدمت فرصة وعرض رؤية الخطط الخاصة بالمشروع، والتي تعد نموذجاً مصغراً للصورة الإجمالية التي تسعى المملكة لها في المستقبل القريب.

وقالت لجين الحربي، محللة الأعمال الرياضية في نيوم: “هذه الأنواع من الأحداث مهمة للغاية بالنسبة لنا لإظهار جمال نيوم والإمكانات التي تتمتع بها المدينة في قطاع الرياضة”.

وأضافت: “نريد أن تكون نيوم منصة انطلاق لممارسة رياضات المغامرة، ومركزًا صحيًا للمعيشة، وعاصمة عالمية للرياضة المتميزة.”

وتنافست فرق من دول مثل المملكة المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة في كرة القدم الشاطئية والتنس والركبي على شواطئ المدينة.