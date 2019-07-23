فيديو.. هكذا تُنجز طريق مكة رحلة الحجاج

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن مبادرة طريق مكة مبادرة نوعية في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

Advertisements

وتأتي المبادرة بهدف تسهيل وتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام من خلال إنجاز إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر صالات ومسارات مخصصة بالمطار التي يأتون منها من دولهم، ويشمل ذلك إصدار تأشيرات الحج وإنهاء إجراءات الجوازات وفرز الأمتعة.

وعبر المبادرة، يتجاوز الحجاج كافة الإجراءات التي تتم عادة بعد وصولهم إلى المملكة ليتوجهوا إلى الحافلات التي تنتظرهم، ومن ثم يتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدنية المنورة، فيما تتولى الجهة الخدمية استلام أمتعتهم ونقلها إليهم في الدور السكنية.