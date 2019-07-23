تفاصيل خدمة ذوي شهداء الواجب لدى الأحوال

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الأحوال المدنية عن تفاصيل خدمة ذوي شهداء الواجب، والتي يستفيد منها الوالدان والزوجة والأبناء.

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وقالت الأحوال المدنية: إن خدمة ذوي شهداء الواجب هي خدمة مخصصة لذوي الشهداء، وتتمثل في زيارة موظف الأحوال لمنزلهم للاستفادة من الخدمات في أماكن وجودهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأيضًا ضمن الخدمة، أن يتم منح ذوي شهداء الواجب أولوية في إنهاء الإجراءات عند زيارتهم للمكتب عبر نظام المواعيد الخاصة بالخدمة.