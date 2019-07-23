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شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تكشف عدد أيام إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخدمة المدنية تكشف عدد أيام إجازة العيد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 4 ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة؛ وفقًا لتقويم أم القرى.
في سياق آخر، أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب متابعات الخليج 365؛ وذلك بسبب موافقة موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.
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