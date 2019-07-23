“تنسيقي حجاج الداخل” يواصل جاهزيته واستعداداته لموسم الحج

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365

عقد مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بتاريخ 20/11/1440، بمقره بمكة المكرمة، اجتماعه السابع والثمانون في سلسلة اجتماعاته الدورية، وذلك برئاسة الأستاذ عبدالرحمن بن فالح الحقباني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ومشاركة جميع أعضاء المجلس وأمينه العام المكلف، وذلك بهدف مناقشة بعض الموضوعات التي تضمها أجندته، وكذلك تقويم بعض الأعمال التي جرت مؤخراً، والوقوف على ما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشروعات ومبادرات على أرض الواقع وفي ميادين العمل المختلفة، ومتابعة سيرها وتنفيذها.

وبهذه المناسبة وعقب الاجتماع، صرح الأستاذ عبدالرحمن الحقباني، رئيس مجلس إدارة المجلس، قائلاً: “عُقد هذا الاجتماع بعد أن وضع “المجلس” خطّته التشغيلية التي أعدها لموسم حج هذا العام حيز التنفيذ، والتي تتضمن العديد من برامج العمل والمحاور والأهداف، التي تم إعدادها بعد مناقشة وتقويم أعمال موسم حج العام المنصرم (1439هـ).

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كما رفع “المجلس” صوت شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على دعم سموّه الكبير للمجلس ولجميع أعماله، وعلى تفضل سموه برعاية تدشين مبادرات المجلس، الأمر الذي أسهم في نجاحها وأدى لازدياد أعداد الجهات المشاركة فيها”،

وأضاف الحقباني: “كذلك ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي بلغ في مجملها نحو (20) موضوعاً، والتي منها بعض المبادرات الجديدة التي سيتم تفعيلها في موسم حج هذا العام، ووضع بعض الخطط المستقبلية، والرؤى والتصوّرات، وبرامج عمل للمرحلة القادمة التي تتضمن أعمال موسم الحج، وغيرها من موضوعات تهدف للنهوض بهذا المجلس الذي يمثل نحو (200) منشأة تتشرف بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، والارتقاء بآليات عمله، كذلك تمت مناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (86)، والوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات ومُخرجات صدرت عنه”.

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس إدارة “تنسيقي حجاج الداخل” وأعضاء المجلس، بمسؤولي مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف التنسيق والتعاون فيما يختص بقيام “المجلس” ومؤسسات وشركات حجاج الداخل بتوزيع “السندات” على حجاجهم، وتعريفهم بهذا المشروع المهم والحيوي وبأهدافه النبيلة وفوائده الكبيرة، وكذلك بحث سبل التوسع في هذه العملية مستقبلاً، والوقوف على آخر مستجدات تطوير منظومة البيع الإلكتروني والمتابعة الآلية والتطبيقات الذكية المستخدمة في هذه العملية، وذلك لكون “المجلس التنسيقي” يعد ممثلاً لجميع منشآت قطاع حجاج الداخل، بجانب أنه إحدى الجهات المتعمدة لدى “البنك” لتقديم سندات الهدي والأضاحي لحجاج الداخل.