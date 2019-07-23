شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ إجازة عيد الأضحى؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الثلاثاء)، موعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك موعد العودة من الإجازة ومباشرة العمل. أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الثلاثاء)، موعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك موعد العودة من الإجازة ومباشرة العمل. وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ في القطاع العام بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق ٤ ذي الحجة. وأوضحت الوزارة، أن العودة للعمل ستكون يوم الأحد الموافق ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ، وفقاً لتقويم أم القرى.



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