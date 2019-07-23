وزارة العدل المملكة العربية السعودية | شروط التقديم على وظائف وزارة العدل أهمها اجتياز اختبار...

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض الوظائف التي جاءت من أجل الأشخاص الحاصلين على تقدير “جيد جدا” حيث قامت وزارة العدل بالاعلان لهم عن عدد من الوظائف الإدارية والمالية مع إضافة وظائف تسمى أعوان القضاة ووظائف مخصصة للرجال فقط بالمرتبة الخامسة، كما أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات عمل للخريجين والخريجات ويعتبر هذا العمل من الدرجة السادسة ليقوموا بالعمل في ديوان الوزارة وكتابات العدل والمحاكم ويكون هذا العمل بمختلف الأماكن في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم لوظائف وزارة العدل لكل من الرجال والنساء على حد سواء، نتابع معكم للتعرف على شروط التقديم على وظائف وزارة العدل.

شروط التقديم على وظائف وزارة العدل