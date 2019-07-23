أجازة عيد الأضحى للموظفين 1440 بالسعودية “قانون الخدمة المدنية” والعاملين بالقطاع الخاص

مع اقتراب أجمل المناسبات الدينية في شتى ربوع الأرض، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، موعد أداء مناسك حج بيت الله الحرام، وأداء الركن الأخير من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، تحدد السعودية أجازه عيد الأضحى للموظفين 1440 العاملين وفق قانون الخدمة المدنية، حيث يحصل الموظفين على أجازه طويلة في تلك المناسبة تصل إلى 11 يوم، وكذلك بعيد الفطر المبارك، كما توجد أجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يوافق أول من ميزان من كل عام في شهر سبتمبر

أجازة عيد الأضحى للموظفين 1440

ذكر المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية السعودية تحديد توقيت الإجازة الرسمية للموظفين في عيد الأضحى المبارك 1440 هـ/ 2019 م، وفق المادة الرابعة من لائحة الإجازات، حيث أفاد أن مدته عشرة أيام، تبدأ من يوم الخامس من شهر ذو الحجة 1440 وحتى اليوم السادس عشر من ذات الشهر، بينما مدة أجازة العاملين بالقطاع الخاص أربعة أيام فقط تبدأ من يوم وقفة عرفات، واليكم تفصيل الإجازات الرسمية 1440 بالسعودية.

إجازات عيد الأضحى المبارك 1440

إن إجازات المملكة العربية السعودية قليلة إلى حد ما، فلا تُمنح إجازات رسمية سوى لثلاث مسميات فقط وهما: (عيد الفطر-عيد الأضحى-اليوم الوطني)، ومع ذلك فان موعد الإجازات لكل مناسبة تكون أطول من باقي الدول العربية، وقد حددت موعد أجازة عيد الأضحى المبارك المنتظر، والذي اختلف عدد أيام وفق العمل بالقطاع الحكومي أم الخاص، حيث حددت وزارة العمل السعودية أجازة العاملين بمدة أربعة أيام وفق حاجة العمل.

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بيان الإجازات الرسمية للموظفين بعيد الأضحى

تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1440 الموافق 5 أغسطس 2019

تنتهي يوم السادس عشر من ذي الحجة 1440 هـ، الموافق 16 أغسطس 2019

استئناف العمل يوم 17 ذو الحجة الموافق 18 أغسطس 2019

بيان أجازة العاملين بالقطاع الخاص

بداية اجازة العاملين بالقطاع الخاص يوم 10 ذو الحجة 1440

ولمدة 4 أيام حتى 13 ذو الحجة 1440 هـ

وهذا بيان لمواعيد الإجازات الرسمية بكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وندعو الله عز وجل أن تكون أيام سعيدة على كل الشعوب العربية والإسلامية.