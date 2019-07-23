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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.
وقالت: ستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقًا لتقويم أم القرى.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 11:39 PM
أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.
وقالت: ستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقًا لتقويم أم القرى.
، "الخدمة المدنية": العودة بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ ١٧ ذي الحجة ،
المصدر : الخليج 365
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