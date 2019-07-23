، "الخدمة المدنية": العودة بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ ١٧ ذي الحجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

وقالت: ستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقًا لتقويم أم القرى.