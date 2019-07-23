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نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: ”أسقطنا واحدة بالتأكيد، وربما جرى إسقاط ثانية"، مشيرًا إلى أن الجيش ليس لديه تأكيد قاطع.
من جهته أبلغ الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية؛ محطة "سي.بي.سي نيوز" التلفزيونية أيضًا، أن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.
مسؤولان أمريكيان: واشنطن ربما أسقطت "مسيرة" إيرانية ثانية في الخليجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23
نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: ”أسقطنا واحدة بالتأكيد، وربما جرى إسقاط ثانية"، مشيرًا إلى أن الجيش ليس لديه تأكيد قاطع.
من جهته أبلغ الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية؛ محطة "سي.بي.سي نيوز" التلفزيونية أيضًا، أن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:42 PM
أكّدا تدمير "الأولى"
نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: ”أسقطنا واحدة بالتأكيد، وربما جرى إسقاط ثانية"، مشيرًا إلى أن الجيش ليس لديه تأكيد قاطع.
من جهته أبلغ الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية؛ محطة "سي.بي.سي نيوز" التلفزيونية أيضًا، أن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.
، مسؤولان أمريكيان: واشنطن ربما أسقطت "مسيرة" إيرانية ثانية في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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