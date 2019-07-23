، "فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعار ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومكاتب الوزارة بمحافظة شرورة ومحافظة حبونا، جهودها بجولات رقابية شاملة على كافة المحلات التجارية ومحطات المحروقات والبناشر والاستراحات الواقعة على جانبي طريق الحجاج القادمين من اليمن، ابتداء من منفذ الوديعة الحدودي، مروراً بمحافظة شرورة، ووصولاً للمنطقة، وكذلك على خط نجران- أبها حتى ظهران الجنوب، وامتداد طريق نجران وادي الدواسر.
وتأتي تلك الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الحجاج، واعتدال أسعارها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة أداء مضخات البنزين في المحطات، وفقاً لنظام المعايرة.
كما يجري العمل على تكثيف الجولات الرقابية الداخلية على الأسواق والمحلات التجارية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.
"فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعاربندر آل عوض الخليج 365 2019-07-23
كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومكاتب الوزارة بمحافظة شرورة ومحافظة حبونا، جهودها بجولات رقابية شاملة على كافة المحلات التجارية ومحطات المحروقات والبناشر والاستراحات الواقعة على جانبي طريق الحجاج القادمين من اليمن، ابتداء من منفذ الوديعة الحدودي، مروراً بمحافظة شرورة، ووصولاً للمنطقة، وكذلك على خط نجران- أبها حتى ظهران الجنوب، وامتداد طريق نجران وادي الدواسر.
وتأتي تلك الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الحجاج، واعتدال أسعارها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة أداء مضخات البنزين في المحطات، وفقاً لنظام المعايرة.
كما يجري العمل على تكثيف الجولات الرقابية الداخلية على الأسواق والمحلات التجارية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:55 PM
للتأكد من توفر المواد الغذائية واعتدال أسعارها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي
كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومكاتب الوزارة بمحافظة شرورة ومحافظة حبونا، جهودها بجولات رقابية شاملة على كافة المحلات التجارية ومحطات المحروقات والبناشر والاستراحات الواقعة على جانبي طريق الحجاج القادمين من اليمن، ابتداء من منفذ الوديعة الحدودي، مروراً بمحافظة شرورة، ووصولاً للمنطقة، وكذلك على خط نجران- أبها حتى ظهران الجنوب، وامتداد طريق نجران وادي الدواسر.
وتأتي تلك الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الحجاج، واعتدال أسعارها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة أداء مضخات البنزين في المحطات، وفقاً لنظام المعايرة.
كما يجري العمل على تكثيف الجولات الرقابية الداخلية على الأسواق والمحلات التجارية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.
، "فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.