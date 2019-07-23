محمد بن مسعود - الدمام - للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات. وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات. "الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23 ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات. وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات. Advertisements 23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 10:41 PM للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات. وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات. ، "الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر ،

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