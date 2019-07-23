“الصحة” تعلن نتائج التحقيقات في فيديو الممرضة وأخصائي الأشعة بمستشفى محايل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، عن نتائج التحقيق في الفيديو المصوّر داخل مستشفى محايل عسير ويظهر فيه أخصائي أشعة وممرضة داخل المستشفى. وأوضحت أن التحقيقات أثبتت أن الطبيب الذي ظهر في المقطع أثناء تأدية عمله قد وصلت لديه حالات حرجة جداً ناجمة عن حـادث مروري، وتتطلب التشخيص العاجل لإنقاذ المصابين، وأثناء ذلك تهجم عليه أحد مرافقي المرضى لفظياً وحاول الاعتداء عليه؛ حيث كان المرافق مع مريض لم تكن حالته حرجة وينتظر دوره. وأضافت أنه جرى إفهام المرافق أن الأولوية للحالات الحرجة، وأثناء ذلك توجهت الممرضة (التي ظهرت في المقطع) لاستدعاء الأمن، وبعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل بالعودة لتساعده على تشخيص المصابين.

وأكدت نتائج التحقيق أنه لا توجد أي خلافات بين الممرضة والطبيب -حسب أقوال الممرضة-، في حين تمت إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولته الاعتداء على الطبيب. وأكدت الوزارة أنها ترفض أي اعتداء على أي ممارس صحي من أي طرف كان، أو أي من المستفيدين من خدماتها، مشيرة إلى أن التحقيقات كانت بمتابعة أمير منطقة عسير ووزير الصحة.