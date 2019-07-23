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شهدت كلية التقنية للبنات بخميس مشيط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء حالة من الفوضى تسببت بها رسالة خاطئة أرسلت لكافة المتقدمات في تمام الساعة الثالثة من مساء أمس تطلب منهن الحضور بالمستندات لإنهاء إجراءات القبول ، ليتفاجأ الجميع برد صادم بعد الحضور بأن الرسالة كانت خاطئة وأن القبول يشمل خريجات دفعة هذا العام 1440هـ فقط.
وأظهرت مقاطع مرئية متداولة الفوضى التي أحدثتها تلك الرسالة والزحام الشديد في صالة استقبال الطالبات مما دفع الكثير منهن مغادرة المبنى خوفا من الاختناق ، وسط تذمر أولياء الأمور من سوء المعاملة وعدم متابعة مسؤولية التنظيم إلى جانب تحمل البعض منهم مشقة التنقل والوصول لمبنى الكلية من الصباح الباكر. كما تداول مغردون رسالة أخرى من كلية التقنية في تمام الساعة 9:35 دقيقة صباحا بعد حضورهن لمقر المبنى ، أبدت خلالها عتذارها للمتقدمات ، موضحة أن القبول لا يتم سوى لخريجات هذا العام 1440هـ دون غيرهن ممن تتتوفر فيهن شروط القبول.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رسالة جوال “خاطئة” تحدث فوضى عارمة بكلية التقنية للبنات بخميس مشيط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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