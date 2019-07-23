تحذير للسعوديين.. 4000 ريال غرامة والترحيل لمن يصنع القهوة بالغاز بالبندقية

يزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً، مما اضطر السلطات إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر؛ حماية للسكان ومعالم المدينة وبيئتها، وفق “يورونيوز”.

تشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً، وهو ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها. ومؤخراً أصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة بترحيل السائحين بعد ذلك.