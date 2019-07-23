وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها

رحب وزير المالية محمد الجدعان ببيان صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. وقال وزير المالية إن البيان يؤكد تحقيق المملكة تقدما كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها، وتظهر آثارها الإيجابية على أداء الاقتصاد. وأكد الجدعان أن المملكة مستمرة في تطوير الإجراءات المتعلقة بالقطاع المالي، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية في رؤية المملكة 2030.

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