ولي العهد يبحث مستجدات الساحة اليمنية مع معين عبد الملك

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في «نيوم» اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

حضر اللقاء كل من: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.