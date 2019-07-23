مليون م٣ يوميًا من المياه المحلاة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

قال محافظ التحلية المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، إن المؤسسة تمكنت من زيادة الإمداد لكميات المياه الواردة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمقدار 100 ألف م3 يوميًا خلال موسم حج هذا العام 1440 ه، مقارنة بموسم الحج للعام الماضي ١٤٣٩هـ الذي بلغت فيه الكميات 912 ألف م3 يوميًا.

وأشار الحازمي إلى أن الوصول لضخ مليون م3 يوميًا من المياه المحلاة، يُعد رقمًا قياسيًا وغير مسبوق، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وسقيا الحجيج.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، قام بها أمس على أعمال إدارة أنظمة نقل مياه الشعيبة، خلال ضخ أول مليون متر مكعب من المياه المحلاة، المقرر أن يخصص يوميًا لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية للمؤسسة لمقابلة احتياجات موسم الحج لهذا العام 1440ه.

وأكد الحازمي أن المملكة أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة اهتمامًا كبيرًا ورعايةً خاصة، ووضعت ذلك أولوية مطلقة منذ تأسيسها وحتى اليوم، وسخرت لها الإمكانات بميزانيات مفتوحة، وبذلت الجهود المتواترة تصاعديا من عام للعام الذي يليه، لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

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ونوّه الحازمي بجهود المملكة ذات العلاقة بتجنيد جميع قطاعاتها الكبرى وأجهزتها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن لقضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة، عبر توفير الخدمات الأمنية، وخدمات المياه، والرعاية الصحية، خدمات النقل، والإسكان، والغذاء، والدواء، وخدمات الطوارئ على مدار الساعة وغيرها.

وأوضح أن قطاع المياه تحديدًا يأتي على رأس القطاعات المشاركة في موسم حج كل عام؛ لأنه معني بتوفير المياه للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، منوّها بالعمل الدؤوب الذي تضطلع به المؤسسة العامة لتحلية المياه كل عام، إذ تواصل جهودها لتوفير القدر الأكبر من المياه المحلاة وبكميات أكبر في كل موسم حج.

يُذكر أن المهندس الحازمي اطلع خلال جولته على استعدادات أنظمة نقل مياه الشعيبة الخاصة بإمداد منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي 1440هـ، إذ شملت هذه الجولة الوقوف على مشروع إنشاء الخزانات بمشعر مني لضمان ديمومة الضخ والاستفادة منها في رفع استمرارية وتواجديه مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مختتماً جولته بتكريم لجنة الاشراف علي مشروع الشعيبة - مكة المكرمة، بسعة تصميمية 608 ألف متر مكعب، على جهودها الذي أثمرت عن هذا الإنجاز.