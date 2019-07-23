النقيب الأحمدي مديرًا لشرطة بلغازي

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله الزهيري، أصدر قراره بتعيين النقيب محمد الأحمدي مديرًا لشرطة بلغازي. ويعد الأحمدي من الكفاءات المميزة عملًا وإنجازًا، وسبق أن عمل الأحمدي بشرطة هروب، ثم انتقل للعمل مديرًا لشرطة جبال الحشر.

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