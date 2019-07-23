جامعة القصيم تعلن نتائج القبول لـ 5 برامج «ماجستير»

أعلنت جامعة القصيم، بالتعاون مع جامعة المستقبل، عن نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا «الماجستير»، التي تم طرحها مؤخرًا أمام الراغبين في الدراسة بالفترة المسائية، في مقر جامعة المستقبل بمدينة بريدة.
وبلغ عدد المرشحين ١٢٢ طالبًا وطالبة في خمسة برامج دراسات عليا.
وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا وهي: «ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، وماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال».
وتم التقديم من خلال موقع جامعة القصيم الإلكتروني، خلال الفترة 1 – 10 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 4 – 13 يوليو 2019م، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
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