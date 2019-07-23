أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، في القطاع العام بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440 وفقاً لتقويم أم القرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام 4 ذوالحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.