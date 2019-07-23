8 مسارات للتنظيم والفرز بالشميسي

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن آلية العمل في المركز والإجراءات الأمنية المطبقة لتسهيل دخول الحجاج لمكة المكرمة وآلية ضبط المخالفين ومنعهم من الدخول، كما اطّلع سموه على سير العمل في مركز القيادة والمراقبة الميدانية، واستمع إلى شرح عن أعماله، كذلك الأعمال الجاري تنفيذها والمتضمنة تخصيص 8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات.
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