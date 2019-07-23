8 مسارات للتنظيم والفرز بالشميسي

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس نقطة الفرز بـمركز الشميسي الواقعة ‏على طريق (مكة المكرمة/ جدة السريع) ومشروع تطويرها، ويهدف مشروع تطوير النقطة إلى تسهيل حركة المركبات، ‏للتيسير على القادمين إلى ⁧العاصمة المقدسة خصوصًا خلال المواسم التي تشهد كثافة مرورية، إضافة إلى تقليص وقت انتظار المركبات.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن آلية العمل في المركز والإجراءات الأمنية المطبقة ‏لتسهيل دخول الحجاج لمكة المكرمة وآلية ضبط ‏المخالفين ومنعهم من الدخول، كما اطّلع سموه على سير العمل في مركز ‏القيادة والمراقبة الميدانية، واستمع إلى شرح عن أعماله، كذلك الأعمال الجاري تنفيذها والمتضمنة تخصيص 8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات.