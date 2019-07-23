السفير التونسي: مبادرة طريق مكة تثلج الصدر



أعرب سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية ، لطفي بن قايد، عن سعادته بتنفيذ مبادرة طريق مكة في تونس لحج هذا العام، مقدما شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على اهتمامهما الكبير بخدمة ضيوف الرحمن، ومن ذلك ما يقدم حاليا في تونس من خدمات نوعية عبر هذه المبادرة. وأبان قايد، أن تنفيذ المبادرة في تونس يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع خادم الحرمين الشريفين بأخيه رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، وتؤكد عمق التفاهم بين البلدين الشقيقين. وقال السفير بن قايد، «إن مبادرة طريق مكة مبادرة إسلامية رائدة، تُشرف عليها المملكة باقتدار ضمن ما تقدم من خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين، ونحن متفائلون بتنفيذ هذه المبادرة في تونس، لما تقدمه من خدمات وتسهيلات للحجاج التونسيين، إذ تختصر عليهم الوقت الكبير في إنهاء إجراءات السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج». وأضاف، «إن هذه المبادرة تُثلج الصدر نظير الجهود التي تبذل فيها لخدمة ضيوف الرحمن».

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