25 مستشفى و156 مركزا صحيا لرعاية ضيوف الرحمن

هيأت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك بتجهيز 25 مستشفى و156 مراكزًا صحيًا، و25 ألف ممارس صحي، مع وجود 5000 سرير للتنويم بالمستشفيات، فيما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، و180 سيارة إسعاف، وهيأت عدد 17 مركز طوارئ على جسر الجمرات. وكثّفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام، نظراً لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم تجهيز المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتأمين عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة وتزويد المرافق الصحية بهذه المراوح. وأبانت الوزارة أنه جرى أيضاً تنفيذ عدد من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الحرارة وآلية علاجها وطرق نقلها. وأعلنت عن تجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة، وتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة، لحماية المملكة من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها، حيث تُعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائط النقل. وجرى دعم مراكز المراقبة الصحية بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع المناطق التي توجد بها منافذ بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، بالإضافة إلى غرف عزل مجهزة بالمنافذ لعزل الحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات المجهزة لاستقبالها، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، وأيضًا توفير إسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية لتقديم خدمات متطورة لأقرب مستشفى. وأتمت «الصحة» تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط، حيث انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، حيث جهّزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي «مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية - مهبط مستشفى النور التخصصي - مهبط مستشفى حراء العام»، وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة. وفي نفس السياق بدأت الصحة تنفيذ برنامجها التوعوي السنوي «مستشارك الصحي في الحج»، الذي يأتي تماشيًا مع حرص الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية، عبر مركز صحة 937 وحساب الوزارة على تويترsaudimoh. وسيستضيف البرنامج نخبة من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية وبشكل يومي لمدة أسبوع، وذلك للرد على جميع الاتصالات والإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تتضمن الخدمة تزويد المتصلين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل وأثناء وبعد تأدية فريضة الحج.



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