جامعة الملك خالد تنشئ وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي وتكلف الحديثي بمهامها

وأكد السلمي أن الوكالة ستسهم في تشكيل منظومة متطورة في اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية من جهة ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، رافعًا شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على حرصه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة والتعليم في المملكة ويسهم في تطويره في ضوء الدعم والاهتمام الكبيرين من لدن قيادتنا الرشيدة.
وترتبط بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي عدة جهات تشمل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، والإدارة العامة للموارد الذاتية، والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى مركز الموهبة والإبداع، ومركز إعداد القادة الإداريين، ومركز حوكمة الشركات.
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