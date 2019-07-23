جامعة الملك خالد تنشئ وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي وتكلف الحديثي بمهامها

أنشأت جامعة الملك خالد وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وذلك بعد موافقة اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي، كما تم تكليف الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي وكيلا للجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي لمدة ثلاث سنوات بناء على موافقة وزير التعليم. وأوضح مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن إنشاء وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي سيسهم في تطوير أعمال وبرامج الجامعة في هذا المجال، وذلك من خلال العمل على تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز ثقافة الإبداع والاستثمار في المعرفة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن إنشاء الوكالة يواكب رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة وسيسهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبناء مجتمع الأعمال وصناعة الإبداع.

وأكد السلمي أن الوكالة ستسهم في تشكيل منظومة متطورة في اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية من جهة ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، رافعًا شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على حرصه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة والتعليم في المملكة ويسهم في تطويره في ضوء الدعم والاهتمام الكبيرين من لدن قيادتنا الرشيدة.

وترتبط بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي عدة جهات تشمل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، والإدارة العامة للموارد الذاتية، والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى مركز الموهبة والإبداع، ومركز إعداد القادة الإداريين، ومركز حوكمة الشركات.