عاجل-الصحة: لا خلاف بين ممرضة محايل وأخصائي الأشعة

يذكر أن الشؤون الصحية في عسير، وجهت في وقت سابق، بالتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بين ممرضة وأخصائي، في قسم الأشعة بمستشفى محايل العام، ويظهر فيه ارتفاع صوت الأخصائي، وتوجيهه تعنيفا كلاميا بحق الممرضة، ووعدت الشؤون الصحية بعسير باتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك، وذكر محافظ محايل المكلف، علي الفلقي، في حينه "أن المعنين في إدارة المستشفى ومدير عام الشؤون الصحية بعسير يتابعون الموضوع، وهو محل اهتمام الجميع".
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