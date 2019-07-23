

حفر الباطن 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليه 2019 م واس

استقبل مدير جمرك الرقعي علي الحمامة اليوم منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن يتقدمهم الداعية بدر البدر بعد أن تم تسليمهم الجناح الخاص في الدعوة والإرشاد في المنفذ .

ويقدم الجناح خدمة ضيوف الرحمن القادمين من دولة الكويت الشقيقة والإجابة على استفساراتهم في الأمور التي يحتاجون إليها، سواء في الحج أو الدعوة في سبيل تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في جوٍ يكسوه الأمن والأمان والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية، وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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22:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن تقدم خدماتها لضيوف الرحمن بمنفذ الرقعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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