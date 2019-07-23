السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطينيين من بلدة العيسوية



القدس المحتلة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة تفتيش ومداهمات طالت عدة منازل في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص في تصريح له " إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عدة مرات ونفذت خلالها عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، واعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل.

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22:03ت م

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