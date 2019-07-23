حج / أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملتها التصحيحية على المخابز الآلية والمنشآت الغذائية



مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملتها التصحيحية المُكثّفة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، والتي تمتد لمدة شهر كامل وذلك ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعدادًا لموسم حج هذا العام للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

وشملت الحملة التصحيحية خلال أسبوعها الرابع زيارة 23 منشأة غذائية بمكة المكرمة، وأسفرت الحملة التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ عن ضبط 39 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وذلك بعدم تقيدهم باستخدام الزي الرسمي المخصص للمنشآت الغذائية، وتمت مصادرة وإتلاف 13.673 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى ضبط 79 من المعلّبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وتأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة، ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب إعادة تأهيل المنشآة، يستلزم عدم السماح لها مجددًا بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على الموقع والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

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22:00ت م

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