السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يزور مركز التدريب الصيفي للمعلمين بتعليم المنطقة .



حائل 20 ذو القعدة 1440هالموافق 23 يوليو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم المركز التدريبي الصيفي للمعلمين المقام في مقر المركز الكشفي التابع لتعليم حائل .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني ومساعد المدير العام يحيى العماري وعدد من مسئولي التعليم .

وفي بداية الزيارة شاهد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عرضاً مرئياً عن البرامج التدريبة المقدمة في المركز .

ثم استمع سموه لشرح من مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل عارف الحربي عن مهام مركز التدريب الصيفي واستعرض عدد المتدربين من المعلمين والمعلمات .

ثم تجول سموه في أرجاء المركز وزار قاعات التديب والتقى بعدد من المتدربين .

وفي ختام الزيارة أوضح نائب أمير منطقة حائل في تصريح صحفي أن البرامج التدريبية التي شاهدها كانت متنوعة في الموهبة والإبداع والقيادة الإدارية ومناهج التعليم وطرق التدريس .

وقال سموه : إن هذا التنوع يحفز المعلمين والمعلمات ويدعمهم ويؤكد أن التدريب لايقتصر على الطلاب بل حتى المعلمين والمعلمات، ليطوروا من إمكانياتهم ومهاراتهم, مبدياً سموه سروره بهذه البرامج التي تدل على حرص القيادة الرشيدة لدعم كل القطاعات والفئات وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات خلال فترة الصيف .

وأشار سمو نائب أمير المنطقة للأعداد الكبيرة للمتدربين من المعلمين والمعلمات، الذي يحقق الرقم المستهدف للإدارة العامة للتعليم في المنطقة, مؤكدًا دعمه لهذه البرامج ولاستمراريتها بما ينعكس على التعليم ومستقبل أجياله .

// انتهى //

21:51ت م

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