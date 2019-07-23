السعودية | الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخامس وحتى الـ 16 ذي الحجة

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الخليج 365 - الرياض- العودة للعمل ستكون يوم الأحد 17 ذي الحجة نشر قبل 1 دقيقة - 10:25 مساءً, 23 يوليو 2019 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الخدمة المدنية ، عن أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام سوف تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 4 ذي الحجة، وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أن العودة للعمل ستكون يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440هـ وفقاً لتقويم أم القرى.

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