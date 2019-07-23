2019-07-23

ما الفرق بين نظام ساعد وجدارة ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية الفارق بين جدارة ونظام ساعد؛ وذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن.

وقالت الخدمة المدنية: إنه بإمكان الشخص التقديم على نظام ساعد لمن يحمل المؤهل العلمي الثانوية وما دون، أما نظام جدارة لمن يحمل مؤهل دبلوم فما فوق.

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جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:

1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.

2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.

3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.