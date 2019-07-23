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ما الفرق بين نظام ساعد وجدارة ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية الفارق بين جدارة ونظام ساعد؛ وذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن.
وقالت الخدمة المدنية: إنه بإمكان الشخص التقديم على نظام ساعد لمن يحمل المؤهل العلمي الثانوية وما دون، أما نظام جدارة لمن يحمل مؤهل دبلوم فما فوق.
جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:
1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.
2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.
3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.
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