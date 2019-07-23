شكرا لقرائتكم رابط التحديث الجديد لـ أبل iOS 12.4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-23 رابط التحديث الجديد لـ أبل iOS 12.4 متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أطلقت شركة أبل التحديث الجديد iOS 12.4 لنقل البيانات من الـiPhone القديم إلى الـiPhone الجديد مباشرة. ويُحسّن التحديث الجديد من أبل أمن الـiPhone أو الـiPad، حيث يمكن الحصول على معلومات حول محتوى الأمن لتحديثات برامج Apple، عبر زيارة الرابط التالي: ‬هنا









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